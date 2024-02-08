7 признаков матери-нарцисса: как измениться

Мама — самый важный человек в жизни каждого. Однако встречаются случаи, когда материнская любовь и забота искажаются. Ребёнок вдруг становится проектом для самоутверждения или на него возлагают невыполнимые требования, что приводит к психологической травме. В статье рассказываем, что характеризует мать-нарцисса и как её поведение влияет на детей.

Кто такие нарциссы

Нарциссы — люди, увлечённые исключительно собой и своими достижениями. Они склонны считать себя лучше других, но на самом деле зависят от чужого мнения и постоянно нуждаются во внимании. Нарциссы часто ориентированы на свои собственные потребности и могут пренебрегать чужими чувствами и эмоциями.

Человеку с такими наклонностями только психотерапевт может поставить диагноз НРЛ — нарциссическое расстройство личности. В статье мы рассмотрим признаки, которые могут быть сигналами потенциального заболевания.

Мать-нарцисс: 7 признаков

Женщины нарциссического типа считают материнство ещё одной сферой, в которой нужно преуспеть. Они чрезвычайно требовательны к ребёнку, ждут от него успехов в учёбе, внешкольных занятиях, социальных связях и пытаются контролировать все аспекты его жизни. Мать-нарцисса можно узнать по нескольким особенностям поведения.

1. Мать-нарцисс реализуется через ребёнка

Для неё ребёнок — очередной проект, который нужно воплотить в жизнь. Со стороны может показаться, что она всего лишь помогает детям реализоваться, записывая их в несколько кружков и поощряя участие в каждой олимпиаде. Но на самом деле мать-нарцисс присваивает победы себе, уверяя ребёнка в том, что без её участия он ничего бы не добился.

2. Она постоянно сравнивает детей с их ровесниками

Мать-нарцисс может внушать, что ребёнок недостаточно умён, послушен, успешен. Перфекционизм заставляет её сравнивать школьника с другими и требовать от него идеала.

3. Она вызывает чувства стыда и вины

Если ребёнок ошибается или не достигает намеченной цели, мать винит в неудаче исключительно его. В семье нарцисса дети также подвергаются постоянному пристыживанию. Ребёнок ищет свой стиль и оделся нелепо — мать обязательно посмеётся над ним. Или школьник получил двойку за контрольную — его сначала назовут глупым лентяем, а потом накажут. Это мешает ребёнку сформировать адекватную самооценку, и он верит, что никогда не будет достаточно хорош, как бы ни старался.

4. Она игнорирует эмоции ребёнка

Нарциссическая мать лишена эмпатии. Она обесценивает чувства ребёнка, утверждая, что он слишком живо на всё реагирует. Часто помещает себя в позицию жертвы, вызывая чувство вины. Мать-нарцисс также склонна прибегать к газлайтингу: манипулирует фактами, заставляя ребёнка усомниться в собственном восприятии реальности и уверяя в том, что мама всегда действует в его интересах. «Я такого не говорила», «Это для твоего же блага», «Очень жаль, что ты так это воспринял(а)» — всё это типичные фразы нарциссической матери.

5. Она нарушает личные границы ребёнка

Мать-нарцисс может проверять переписки, заходить в комнату без стука, устраивать допрос на тему друзей и партнёров. Так она игнорирует потребность в личном пространстве и лишает ребёнка возможности добиться независимости.

6. Она конкурирует с собственным чадом

Несмотря на то, что нарциссическая мать заинтересована в успехе школьника, она не приемлет ситуацию, когда его успех может затмить её достижения. Особенно её обижает превосходство дочери: здесь конкуренция может проявляться и на уровне обесценивания внешности. Она будет критиковать её тело, манеру одеваться, выбор причёски и макияжа, тем самым желая утвердить своё превосходство.

7. Для неё важно внешнее впечатление

Так как нарциссам необходимо социальное одобрение, мать такого психологического типа пойдёт на всё, чтобы создать внешний образ заботливой и любящей родительницы. Она будет хвастаться достижениями ребёнка перед родственниками и знакомыми, но ни за что не похвалит его самого. Дома она не будет проявлять той очарованности своим чадом, которую могут заметить посторонние. Ребёнок не получит от неё любви, в которой так нуждается, но со стороны семья будет казаться счастливой.

Как мать-нарцисс влияет на ребёнка

Воспитывая ребёнка, нарциссическая мать концентрируется, в первую очередь, на удовлетворении своих желаний. Она ожидает, что дети будут подчиняться её воле и забудут о собственных интересах и потребностях. Мать-нарцисс также пытается контролировать жизнь ребёнка, диктуя свои стандарты и предъявляя завышенные требования. В этом она схожа с родителями, которые придерживаются авторитарного типа воспитания.

При таком воспитании ребёнок испытывает чувство недостаточности. Он становится перфекционистом, который начинает требовать от себя всё больше и всегда остаётся недоволен результатом. Он не чувствует внутреннего удовлетворения и страдает от низкой самооценки и синдрома самозванца. То есть не может адекватно оценить свои способности и отметить успехи.

Если ребёнок может добиться внимания со стороны матери, только будучи полезным и угождая её желаниям, то превращается в «пипл плизера» (от английского people pleaser — угождающий людям). Он игнорирует собственные желания и интересы, стремясь оставаться удобным. В будущем такому человеку будет сложно обозначить личные границы на работе и в отношениях. Он будет чаще попадать под влияние других и соглашаться с мнением большинства.

Наблюдая за тем, как мать расцветает от внимания и восхищения окружающих, ребёнок может путать популярность и любовь. В своих усилиях привлечь внимание и добиться особого отношения он может стать эгоистичным и невнимательным к другим. Моделируя мать, ребёнок будет прятать ранимость за высокомерием. Постепенно он начнёт проявлять всё больше нарциссических наклонностей.

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Как мать-нарцисс может помочь себе

Люди, страдающие нарциссическим расстройством, обычно не осознают этого. Поэтому, если вы подозреваете себя в нарциссизме — это хороший знак. Значит, что у вас нет серьёзной патологии. Начать путь к изменениям стоит, получив обратную связь от близких людей. Поговорите с родственниками и, конечно, с ребёнком. Пообещайте, что вы не будете эмоционально реагировать и во время разговора попробуйте сдержать себя. Это поможет добиться действительно правдивого мнения.

Самостоятельно справиться с нарциссизмом трудно — лучшим выходом будет терапия. Специалист поможет докопаться до истоков расстройства и сделать акцент на развитии эмпатии и работе с уязвимостью к критике. Вместе с психологом или психотерапевтом вы найдёте способ, как дарить любовь и получать её в ответ.

«Уделение времени на саморефлексию и ведение дневника, где можно обозначать свои мысли и чувства, позволит вам глубже понять свои мотивации и развивать более здоровое самосознание», — рассказала психолог-консультант Алина Егорова.

Заинтересованность в успехах ребёнка не делает из вас нарциссическую мать. НРЛ складывается из множества поведенческих особенностей и находит свои истоки в детстве или подростковом возрасте. Поэтому не стоит преждевременно ставить себе диагноз. Однако если вы замечаете в себе описанные признаки — это повод проследить за своим поведением. А при необходимости — обратиться к специалисту. Так вы сможете наладить отношения с ребёнком и уберечь его от эмоциональной травмы.

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